Число кандидатов в президенты РФ не превысит 19 человек

Окончательное количество кандидатов, кто будет участвовать в выборах президента РФ, не превысит 19 человек. 16 января ЦИК рассмотрит выдвижение последних трех претендентов от политических партий.

«Завтра уже будет понятно», — сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

Максимальное число кандидатов попадет в избирательные бюллетени только в том случае, если претенденты соберут необходимые подписи и их документы будут приняты без нареканий, уточняет ТАСС.

Представить в ЦИК документы и подписи нужно до 18:00 мск 31 января. Выборы президента России состоятся 18 марта.