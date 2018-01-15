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Всероссийский день снега впервые отпразднуют в Удмуртии

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Зимний спортивный праздник «Всероссийский день снега» впервые пройдет в Удмуртии. Таким образом, республика присоединится к другим российским регионам, которые организуют в этом году подобные мероприятия.

Центральной площадкой станет городской спортивный комплекс, где 21 января будут проходить всевозможные активности, связанные с зимними видами спорта. Любой желающий сможет поучаствовать в соревнованиях по керлингу и лыжных эстафетах.

Как напоминает ИА «Сусанин», День снега является международным праздником. Он ежегодно отмечается в предпоследнее воскресенье января. Девиз Всемирного дня снега — «Насладиться, ознакомиться и испытать!». Основателем праздника и его главным инициатором является Международная федерация лыжного спорта (FIS).

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