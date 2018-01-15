Перебои с водоснабжением начались в Таганроге

Администрация Таганрога Ростовской области начала подвоз воды жителям из-за перебоев с холодным водоснабжением. Доставка к домам осуществляется по заявкам. Об этом сообщает RostovGazeta.

Холодную воду в Таганроге подают с пониженным давлением из-за отгонных явлений на Доне и в Азовском заливе. Ситуация усложнилась из-за утечки на Донском техническом водоводе.

Министерство строительства и ЖКХ подготовило поправки в законодательство, которые обяжут управляющие компании за месяц предупреждать жильцов домов о повышении цен на коммунальные услуги и раскрывать структуру тарифов. Документ регламентирует сроки приема и фиксации заявки по поводу неисправности систем и устранения неполадки, а также подробно описывает требования к сотрудникам коммунальных служб.