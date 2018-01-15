Специальные дорожные пылесосы выйдут на дороги Красноярска

Специальные дорожные пылесосы в теплое время года выйдут на уборку дорог в Красноярске, сообщил мэр города Сергей Еремин.

Сегодня, 15 января, мэр Красноярска сообщил о новых планах по организации проведения уборки улиц города. Дорожные пылесосы начнут работать на постоянной основе в этом году с приходом теплых погодных условий, сообщило Сибирское агентство новостей.

Пылесосы будут собирать пыль на дорогах, которая не оседает на них из-за проходящего постоянно транспорта. Перед городом будет стоять задача собрать пыль, которой дышат граждане, по максимуму.

По опубликованным за 2016 год данным, четыре города Красноярского края вошли в список самых загрязненных городов России, включая центр региона. Глава города сообщил, что намерен обсуждать вопросы экологии с общественностью.