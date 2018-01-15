Прямой эфир

Специальные дорожные пылесосы выйдут на дороги Красноярска

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Специальные дорожные пылесосы в теплое время года выйдут на уборку дорог в Красноярске, сообщил мэр города Сергей Еремин.

Сегодня, 15 января, мэр Красноярска сообщил о новых планах по организации проведения уборки улиц города. Дорожные пылесосы начнут работать на постоянной основе в этом году с приходом теплых погодных условий, сообщило Сибирское агентство новостей.

Пылесосы будут собирать пыль на дорогах, которая не оседает на них из-за проходящего постоянно транспорта. Перед городом будет стоять задача собрать пыль, которой дышат граждане, по максимуму.

По опубликованным за 2016 год данным, четыре города Красноярского края вошли в список самых загрязненных городов России, включая центр региона. Глава города сообщил, что намерен обсуждать вопросы экологии с общественностью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Уфу окружат зеленым поясом
Завод в Орловской области сбрасывал отходы в приток реки Дон

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017