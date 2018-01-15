Прямой эфир

Пензенский фермер получил условный срок за вырубку 14 дубов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Житель Кузнецкого района Пензенской области получил условное наказание за незаконную вырубку дубов. Его дело рассматривал областной суд.

Как установило следствие, обвиняемый является главой крестьянско-фермерского хозяйства. Он арендовал поля недалеко от села Сюзюм, для того чтобы выращивать там кукурузу и поставлять ее за границу. С мая по июнь 2016 года фермер срубил в этом районе 14 дубов.

Свой поступок он объяснил тем, что лесопосадка бросала тень на участок и поэтому он решил ее проредить. Выяснилось, что спиленные деревья он продавал, чтобы заработать денег на горючее для своих тракторов.

Сумма ущерба, которую обвиняемый причинил администрации Сюзюмского сельсовета, составляет более 478 тыс. рублей.

В суде фигурант дела отрицал свою вину. От дачи показания от отказался. Суд признал его виновным и приговорил к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком. Кроме того, он должен полностью возместить ущерб, сообщает ИА «Пенза-пресс».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Москвичей предложили наказывать за незаконную вырубку елок
Польшу обязали платить по €100 тыс. в день за вырубку Беловежской Пущи

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017