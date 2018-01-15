Пензенский фермер получил условный срок за вырубку 14 дубов

Житель Кузнецкого района Пензенской области получил условное наказание за незаконную вырубку дубов. Его дело рассматривал областной суд.

Как установило следствие, обвиняемый является главой крестьянско-фермерского хозяйства. Он арендовал поля недалеко от села Сюзюм, для того чтобы выращивать там кукурузу и поставлять ее за границу. С мая по июнь 2016 года фермер срубил в этом районе 14 дубов.

Свой поступок он объяснил тем, что лесопосадка бросала тень на участок и поэтому он решил ее проредить. Выяснилось, что спиленные деревья он продавал, чтобы заработать денег на горючее для своих тракторов.

Сумма ущерба, которую обвиняемый причинил администрации Сюзюмского сельсовета, составляет более 478 тыс. рублей.

В суде фигурант дела отрицал свою вину. От дачи показания от отказался. Суд признал его виновным и приговорил к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком. Кроме того, он должен полностью возместить ущерб, сообщает ИА «Пенза-пресс».