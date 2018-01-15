Современные технологии не заменят журналистов

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев провел уже ставшую традиционной церемонию вручения правительственных премий в области средств массовой информации. Они присуждаются ежегодно, обладатель диплома получает также премию в размере 1 млн рублей. Кандидатов в лауреаты выдвигают общественные организации, союзы и ассоциации в сфере СМИ, лауреаты премий прежних лет и Совет по присуждению премий правительства в области средств массовой информации.

Приветствуя участников мероприятия в Доме приемов правительства на Воздвиженке, премьер-министр Дмитрий Медведев отметил, что современный мир невозможен без СМИ.

— Без вашей работы сложно представить жизнь современного общества. Каждый наш день наполнен новостями, мы слушаем их в машине, читаем в газетах или на сайтах, смотрим по телевизору. Информационная картина мира постоянно меняется и проще не становится, но людям в ней нужно ориентироваться, чтобы вести нормальную жизнь, иметь работу, воспитывать детей, быть уверенными в завтрашнем дне. Поэтому так важен ваш объективный профессиональный взгляд на события, — сказал Дмитрий Медведев.

По мнению председателя правительства, в журналистику идут люди активные, талантливые, смелые. Они не боятся отстаивать свою точку зрения и никогда не утрачивают чувство новизны, а также готовы нести ответственность за свои слова.

— Вы проводники между событием и человеком, и именно вы осуществляете эту связь, формируете общественное мнение. Сейчас ваша профессия быстро меняется, появляются новые технологии, новые медиа, компьютерные программы учатся замещать человека, но уверен, что никогда никакие технологии не отнимут у журналистов главное — желание сделать мир лучше. Это позволяет заслужить доверие, заслужить уважение читателей и зрителей, — добавил премьер-министр.

При отборе номинантов, по словам Дмитрия Медведева, руководствовались тремя основными принципами журналистики: достоверность, объективность и значимость представленных работ для развития общества.

Одну из премий традиционно присуждает председатель правительства. В этот раз Дмитрий Медведев отметил Даниила Дондурея, бывшего главного редактора журнала «Искусство кино», за продвижение гуманистических ценностей в СМИ. Премию из рук премьер-министра приняла Тамара Дондурей, дочь скончавшегося в 2017 году главреда.

Президент межрегиональной общественной организации «Гильдия межэтнической журналистики» Маргарита Лянге удостоилась премии за серию публикаций по проблемам межнациональных отношений. Журналист Игорь Свинаренко был награжден за создание цикла публицистических произведений, ставших знаковыми в истории современной российской журналистики.

За новые творческие форматы телевидения получил награду гендиректор ООО «Телекомпания «Пятница» Николай Картозия.

Также премиями отмечен коллектив «Первого канала» за организацию трансляции военно-морского парада в Санкт-Петербурге, приуроченного ко Дню ВМФ России. Лауреатами стали гендиректор АО «Первый канал» Константин Эрнст, генеральный продюсер Александр Файфман и главный режиссер телеканала Роман Бутовский.

Генеральный продюсер ОАО «Красноярское информационное телевидение (ТВК-6 канал)» Вадим Востров удостоился премии за многолетнюю работу по развитию качественного регионального ТВ. Аналогичную награду получила ведущая канала Ольга Тепляшина.

Отдел происшествий газеты «Коммерсантъ» получил премии за опубликованную в течение года серию репортажей и расследований о борьбе с преступностью и коррупцией. Соответствующие дипломы вручены заведующему отделом Максиму Варывдину, корреспондентам Сергею Дюпину, Олегу Рубниковичу и Алексею Герасимову.

Гендиректор некоммерческого партнерства в сфере развития образовательного потенциала граждан «Редакционно-издательский дом «ПостНаука» Елена Веревкина и креативный директор этой организации Ивар Максутов удостоились премий за популяризацию научных знаний и просветительскую деятельность.

За создание нового формата информационного портала о поддержке и развитии благотворительности в России были награждены сотрудники автономной некоммерческой организации содействия благотворительной и добровольческой деятельности «Информационный портал «Такие Дела» — директор Дмитрий Алешковский, главный редактор Валерий Панюшкин и шеф-редактор Дмитрий Хитаров.

В список лауреатов также вошли телеведущий Николай Дроздов и журналист Андрей Лошак, но на церемонии они отсутствовали — были в командировках.