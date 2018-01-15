Бывший полузащитник МЮ Райан Гиггз возглавил сборную Уэльса

Экс-хавбек «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз стал главным тренером сборной Уэльса по футболу.

Гиггз всю свою карьеру играл за МЮ, провел за клуб 672 матча, забив 114 голов. В составе МЮ Гиггз стал 13-кратным чемпионом Англии, четыре раза выигрывал Кубок Англии, два раза Лигу чемпионов, а также клубный чемпионат мира, напоминает ТАСС.

Гиггз уже сталкивался с тренерской работой, когда исполнял обязанности главного тренера манкунианцев в 2014 году после увольнения Дэвида Мойеса. Футболист также провел 64 матча за сборную Уэльса.

На посту главного тренера команды Гиггз сменил Криса Коулмэна, ушедшего работать наставником «Сандерленда». Коулмэн стал первым тренером, выведшим национальную команду Уэльса в финальную стадию ЧМ, где она дошла до полуфинала на турнире во Франции. В то же время команда Коулмэна затем не смогла пробиться на ЧМ-2018 в России.

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