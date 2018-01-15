Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Португалии
В центральной части Португалии зафиксировано землетрясение магнитудой 4,9. Подземные толчки ощущались в столице страны Лиссабоне.
Землетрясение произошло в понедельник, 15 января, в 11:51 по местному времени. Очаг располагался в 101 км от Лиссабона и залегал на глубине 16 км, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
По данным СМИ, подземные толчки в течении нескольких секунд ощущали жители Лиссабона. Данные о пострадавших и разрушениях не поступали, передает РИА «Новости».