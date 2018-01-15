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Два снегопада на этой неделе ожидает Владивосток

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Два снегопада на этой неделе ожидают жителей Владивостока, сообщила пресс-служба Гидрометеорологического центра по Приморскому краю.

На этой неделе переменчивые погодные условия ожидают жителей города. Во вторник днем, 16 января, и в ночь на четверг ожидаются снегопады разной степени силы, сообщило ИА PrimaMedia.

Температура воздуха ночью возможна от -10 до -13 градусов. В ночь с 17 на 18 января ожидается повышение температуры на 2–4 градуса. Днем максимальная температура воздуха может достигнуть отметок от -3 до -7 градусов.

В южной части Дальневосточного региона ожидаются неглубокие циклоны, вызванные атмосферными фронтами. Днем максимальная температура воздуха может составить от 0 до -7 градусов, в северной части — до -15 градусов.

Температура ночью в северной части может достигать от -15 до -23 градусов, на северо-востоке в некоторые ночи она может опуститься до -33 градусов. На юге ожидается от -9 до -14 градусов.

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