Реконструкция главного проспекта Якутска начнется в 2020 году

Власти Якутска запланировали на 2020 году старт реконструкции главной улицы города — проспекта Ленина. Предполагается установка водоотводных лотков, обустройство парковок и автобусных остановок.

В дореволюционные годы магистраль называлась улицей Большой, с 1918 по 1924 год — улицей Великой Февральской революции, с 1924 по 1934-й — Великой Октябрьской революции. Название «проспект Ленина» было присвоено в 1962 году. Об этом пишет ИA SakhaNews.

Также стало известно, что работы по благоустройству берегов озера Талого пока не завершены. На территории будут использоваться элементы универсального дизайна, чтобы сделать эти места доступными для маломобильных граждан и родителей с колясками.