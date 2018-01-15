Топить или не топить

В немецкой социал-демократической партии (СДПГ) всё больше недовольных идеей «большой коалиции» с консерваторами Ангелы Меркель. Против нового союза со старыми партнерами выступили несколько партийных тяжеловесов, включая мэра Берлина Михаэля Мюллера, а лидер молодежного крыла СПДГ уже пообещал устроить турне по городам страны, агитируя однопартийцев голосовать против «большой коалиции» 21 января. В этот день 400 тыс. членов партии должны высказать свое окончательное мнение, стоит ли вновь стать младшим партнером ХДС/ХСС или же СДПГ, как предлагалось ранее, лучше сохранить верность партийным ценностям и уйти в оппозицию.

Разброд и шатания в стане немецких социал-демократов идут с тех самых пор, как предыдущая затея канцлера и лидера консерваторов Ангелы Меркель сколотить коалицию с «зелеными» и партией «Свободные демократы» провалилась, оставив СДПГ в роли единственно возможного младшего коалиционного партнера. После того как в минувшую пятницу лидеры трех партий — СДПГ, Христианско-демократического союза и его баварской «сестры» Христианско-Социалистического союза — заключили нечто вроде предварительной программы действий на ближайшие 4 года, волнения внутри социал-демократов возобновились с новой силой.

Первым тревожным звоночком стал ежегодный слет партийного отделения в земле Саксония-Ангальт 13 января: под лозунгами «Большая коалиция, нет, спасибо!» делегаты при минимальном перевесе проголосовали против начала переговоров о союзе с блоком Ангелы Меркель. И хотя это решение не имеет какой-либо обязательной силы, оно весьма показательно с точки зрения царящих в партии мрачных настроений.

— В дебатах до голосования звучали разные мотивации неприятия коалиции: одни не хотят «большую коалицию» ни при каких раскладах в принципе, другие сочли компромисс, к которому пришли три партии, неудовлетворительным, включая вопросы налогообложения и миграционную политику, — рассказал «Известиям» пресс-секретарь местного отделения СДПГ Мартин Кремс-Мобек.

В 28-страничном документе стороны обозначили приверженность идее реформирования еврозоны, активно продвигаемой французским президентом Эммануэлем Макроном, зафиксировали обещание ввести ежегодную квоту на прием беженцев (установив ее на уровне 200 тыс. человек), а также намерения не повышать налоги и даже постепенно снижать ставку налога на солидарность, которые жители Западной Германии отчисляют на поддержку восточных земель с момента объединения. В программе партии даже прописали такие вещи, как обязательство ввести запрет на использование в сельском хозяйстве пестицида глифосат (чему крайне противились в баварском ХСС, но за что активно ратовали в СДПГ) и — к большой радости пацифистов — отказ немецкого правительства от «экспорта вооружений странам, участвующим в конфликте в Йемене», то есть Саудовской Аравии.

Впрочем, главное, за что боролись в ходе выборов социал-демократы, осталось за скобками соглашения. Речь здесь не только о предвыборном обещании партии повысить налоги на доходы богатых (с 42% до 45%), но и о реформе системы здравоохранения, а также о праве беженцев привозить в Германию свои семьи. Это, в частности, не без обиды отметил и входящий в СДПГ мэр Берлина Михаэль Мюллер, не исключив в интервью газете Tagespiegel вероятность отказа СДПГ от идеи коалиции с консерваторами и проведения новых досрочных выборов.

Как именно к союзу с бывшими партнерами относится большинство социал-демократов, станет ясно 21 января. В этот день на съезде в Бонне будет объявлено об итогах голосования 400 тыс. рядовых членов СДПГ. Как пояснили «Известиям» в партии, если большая часть социал-демократов поддержит саму идею вступления в новый союз с консерваторами, переговоры с ХДС/ХСС продолжатся — вплоть до тех пор, пока стороны не договорятся о проекте коалиционного контракта.

— Это всё театр, СДПГ сформирует коалицию с Меркель. Им нужны власть и деньги и потому они откажутся от части своих убеждений, как делала и Ангела Меркель, когда это было необходимо, — выразил уверенность в беседе с «Известиями» представитель третьей по величине парламентской партии «Альтернатива для Германии» Рональд Гласер.

Эксперт Берлинского свободного университета Нильс Дидерих, напротив, считает, что риск голосования против вступления в коалицию внутри СДПГ весьма реален.

— Шансы такого развития событий — 50 на 50. Когда [лидер СДПГ] Мартин Шульц заявлял о необходимости иметь в Германии сильную оппозицию, с ним согласились многие в СДПГ. Он отыграл назад, но многие другие и сейчас по-прежнему считают, что вступление в «коалицию проигравших» (так ввиду серьезных потерь по итогам сентябрьских выборов СМИ именуют сейчас по иронии победившие партии) принесет партии больше вреда, чем пользы, — сказал политолог «Известиям».

К такого рода убежденным противникам нового союза с консерваторами относится молодежное крыло СДПГ. Его лидер Кевин Кюнерт уже пообещал, что все ближайшие дни будет разъезжать по стране и убеждать однопартийцев не вступать в очередную «большую коалицию». Которая, к слову, будет и не такой уж большой: если в прошлой версии на ХДС/ХСС и СДПГ приходилось в совокупности 80% мест в бундестаге, то сейчас партии сообща контролируют лишь 56% депутатских мандатов.