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Здание нового музея загорелось в центре Рязани

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Пожар произошел на месте строительства музейного центра историко-архитектурного музея-заповедника на Соборной площади в Рязани. Обошлось без пострадавших.

Как сообщает РИА «7 новостей» со ссылкой на региональное управление МЧС, сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 13:48, а уже через несколько минут пожар был ликвидирован. Установлено, что на строительной площадке загорелся битум. Причина случившегося пока неизвестна.

Сегодня же произошел пожар на строительной площадке в Севастополе. Там после взрыва газового баллона загорелась трава на площади 30 кв. м. О пострадавших информации не поступало.

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