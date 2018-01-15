Здание нового музея загорелось в центре Рязани

Пожар произошел на месте строительства музейного центра историко-архитектурного музея-заповедника на Соборной площади в Рязани. Обошлось без пострадавших.

Как сообщает РИА «7 новостей» со ссылкой на региональное управление МЧС, сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 13:48, а уже через несколько минут пожар был ликвидирован. Установлено, что на строительной площадке загорелся битум. Причина случившегося пока неизвестна.

Сегодня же произошел пожар на строительной площадке в Севастополе. Там после взрыва газового баллона загорелась трава на площади 30 кв. м. О пострадавших информации не поступало.