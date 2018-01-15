СК следит за установкой подъемника для ребенка-инвалида в доме в Орле

Монтаж подъемника ведут специалисты в подъезде дома, где проживает ребенок-инвалид. Процесс идет под контролем следователя.

Как поясняет InfoOrel.ru, речь идет о жилом доме на улице Раздольной, который получил известность благодаря сюжету, вышедшему на федеральных каналах. В нем рассказывалось о том, что ребенок-инвалид, который передвигается на коляске, с момента переселения в новый дом не имеет возможности выходить на улицу, поскольку подъемник с первого этажа до кабины лифта не работает.

Сразу после появления этого материала было заведено уголовное дело по статье «Халатность». Его расследование близко к завершению, сообщили агентству в пресс-службе СУ СКР по Орловской области. Кроме того, там рассказали, что им удалось найти исполнителя, способного изготовить подъемник с необходимыми индивидуальными характеристиками. Деньги на него выделила администрация Орла.

10 января стало известно о том, что власти Москвы выделили дополнительно 3,3 млрд рублей на обеспечение ветеранов и инвалидов бесплатными путевками в санатории в 2018 году. Путевки получат почти вдвое больше представителей этих категорий, чем в прошлом году.