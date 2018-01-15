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Опубликовано видео с места массового ДТП в Подмосковье

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На одной из трасс в подмосковном Подольске произошла авария с участием около 40 автомобилей. По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал.

Авария произошла утром в понедельник, 15 января, на автодороге «Южный обход Подольска». Как рассказал очевидец ДТП Дмитрий, один из автомобилей влетел в отбойник, после чего столкнулся с другой машиной. Это привело к череде дорожных аварий.

Видео с места происшествия публикует телеканал «360»:

Известно, что на место аварии приезжала бригада скорой помощи, однако ни одному из участников аварии помощь не потребовалась.

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