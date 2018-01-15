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Захарченко не исключил внешнего управления «Vodafone-Украина» в ДНР

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Фото: Global Look Press/imago stock&people
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Глава провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко допустил возможность введения на территории ДНР внешнего управления для компании «Vodafone-Украина» в ответ на диверсию со стороны украинских силовиков.

«Однако хочу заверить, что и на этот вызов мы успешно ответим — соответствующие действия уже производятся. При необходимости мы можем ввести внешнее управление», — приводит «РИА Новости» слова Захарченко.

При этом глава ДНР отметил, что единственным способом решения проблем для Киева является соблюдение минских соглашений в том порядке, в котором они прописаны и гарантированы «нормандской четверкой». Захарченко добавил, что у Киева просто нет другого выхода.

Ранее в Минсвязи ДНР сообщили, что работа сотового оператора «Vodafone-Украина» в ДНР была нарушена из-за повреждения кабеля, которое явилось следствием диверсии со стороны украинских силовиков.

Как сообщал портал iz.ru, Следственный комитет России ранее возбудил уголовные дела об артиллерийских обстрелах двух населенных пунктов в Донбассе.

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