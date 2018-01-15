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Медведев вручил правительственные премии в области СМИ

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Фото: ТАСС/Дмитрий Астахов
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев в рамках церемонии вручения правительственной премии в области СМИ похвалил отечественных журналистов за неистребимое желание сделать мир лучше.

«Сейчас ваша профессия, как и многие другие, быстро меняется: появляются новые технологии, новые медиа. Компьютерные программы учатся замещать человека. Но уверен, что никогда никакие технологии не отнимут у журналистов главное - желание сделать мир лучше», – отметил глава кабмина. По его мнению, это позволяет заслужить уважение читателей и зрителей.

Премьер подчеркнул, что журналисты всегда отличаются активной позицией, талантом и смелостью. Они не боятся отстаивать свою точку зрения, никогда не утрачивают чувство новизны и готовы нести ответственность за свои слова.

Как писал портал iz.ru, ранее были названы имена лауреатов премии правительства РФ в области СМИ.

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