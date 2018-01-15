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Жители Волгограда примут участие в флешмобе «Спасибо, Сталинград!»

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Жителей Волгограда призывают стать партнерами международного флешмоба «Спасибо, Сталинград!». Его организаторами выступили фонд «Сталинградская битва» и волгоградское отделение Российского фонда мира.

Как рассказали ИА «НовостиВолгограда.ру» в самом фонде, любой желающий может принять участие в этой акции. Для этого нужно записать видеообращение со словами благодарности Сталинграду или сделать селфи на фоне баннера с эмблемой акции. Можно также прочитать стихотворение, спеть песню или нарисовать рисунок о подвиге защитников города и выложить это в социальных сетях.

Организаторы призывают присоединиться к флешмобу, организованному в преддверии 75-летия победы советских войск под Сталинградом, не только рядовых жителей города, но и представителей органов власти и общественных организаций.

10 января этого года отмечалась дата начала решающей битвы под Сталинградом. Операция под названием «Кольцо» стала последним этапом Сталинградской битвы.

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