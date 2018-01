Новый вид карликовых лемуров открыли на Мадагаскаре

Американские ученые открыли на Мадагаскаре новый вид карликовых лемуров. Он был описан в журнале Primate Conservation.

Как сообщает «Газета.ру», полуобезьяна получила название Cheirogaleus grovesi — карликовый лемур Гровса. Зверек получил это имя в честь австралийского приматолога Колина Гровса.

