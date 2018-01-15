Новый вид карликовых лемуров открыли на Мадагаскаре

Американские ученые открыли на Мадагаскаре новый вид карликовых лемуров. Он был описан в журнале Primate Conservation.

Как сообщает «Газета.ру», полуобезьяна получила название Cheirogaleus grovesi — карликовый лемур Гровса. Зверек получил это имя в честь австралийского приматолога Колина Гровса.

There’s a new member of the lemur family https://t.co/UqEkSUL1bQ via @mongabay — Global Wildlife Conservation (@Global_Wildlife) 12 января 2018 г.

Длина тела лемура составляет 17 см, длина хвоста — 28 см. Как и у других лемуров, у него большие глаза и сильные цепкие пальцы. Эти лемуры обитают в юго-восточной части острова и были обнаружены в двух национальных парках, Раномафана и Андрингитра. Они селятся в тропических лесах и питаются в основном фруктами.

Ранее портал iz.ru сообщал, что группа ученых из малагасийской организации Mitsinjo и американского зоопарка Генри Дорли в ходе недавней экспедиции обнаружила еще одно место обитания исчезающего вида, больших бамбуковых лемуров.