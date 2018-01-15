Общественная приемная Путина открылась на Новом Арбате в Москве

Общественная приемная избирательного штаба действующего президента России Владимира Путина на выборах в 2018 году начала в понедельник работу по адресу: Москва, Новый Арбат, 36. Об этом сообщил пресс-секретарь штаба Андрей Кондрашов.

«Прием граждан осуществляется с 10:00 до 17:00 часов ежедневно со вторника по субботу включительно. Обеденный перерыв 45 минут, с 13:00 до 13:45. Воскресенье и понедельник — выходные дни», — приводит слова Кондрашова «РИА новости».

Пресс-секретарь уточнил, что приемная сосредоточится на сборе информации о нуждах и проблемах избирателей, передает РИАМО.

Кондрашов подчеркнул, что юридические консультации общественная приемная кандидата не осуществляет. «Попасть на прием смогут и граждане с ограниченными физическими возможностями. Помещения полностью приспособлены для маломобильных групп», — добавил он.

Ранее в понедельник начал работу предвыборный сайт действующего президента России Владимира Путина. Посетители сайта могут узнать на нем биографию Путина, ознакомиться со списком доверенных лиц на предстоящих выборах и с «дневником» его избирательной кампании.

Владимир Путин баллотируется на выборах главы государства в качестве самовыдвиженца.

Напомним, выборы президента Российской Федерации состоятся 18 марта 2018 года. Главу государства изберут на шесть лет путем прямого всеобщего тайного голосования.

Подробная информация о ходе предвыборной кампании доступна в сюжете портала iz.ru.