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Лавров рассказал об уважении территориальной целостности Украины

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что Москва продолжает уважать территориальную целостность Украины. Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что уважение целостности распространяется на границы Украины после референдума в Крыму и его возвращения в Россию в 2014 году.

Как сообщает «Газета.ру», Лавров отметил, что Москва многократно отвечала на вопросы легалистского характера, особенно в отношении Будапештского меморандума, заключенного в 1994 году.

Кроме того, министр добавил, что РФ «так и не применила, и не угрожала Украине» ядерными ударами, поэтому Будапештский меморандум не был нарушен.

Ранее портал iz.ru сообщал, что глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил на пресс-конференции, что планы США помочь созданию зон пограничной безопасности в Сирии говорят о том, что Вашингтон не заинтересован в сохранении целостности сирийского государства.

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