Лавров рассказал об уважении территориальной целостности Украины
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что Москва продолжает уважать территориальную целостность Украины. Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что уважение целостности распространяется на границы Украины после референдума в Крыму и его возвращения в Россию в 2014 году.
Как сообщает «Газета.ру», Лавров отметил, что Москва многократно отвечала на вопросы легалистского характера, особенно в отношении Будапештского меморандума, заключенного в 1994 году.
Кроме того, министр добавил, что РФ «так и не применила, и не угрожала Украине» ядерными ударами, поэтому Будапештский меморандум не был нарушен.
Ранее портал iz.ru сообщал, что глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил на пресс-конференции, что планы США помочь созданию зон пограничной безопасности в Сирии говорят о том, что Вашингтон не заинтересован в сохранении целостности сирийского государства.