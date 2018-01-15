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Первый флагманский центр госуслуг начал работу в Москве

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Александр Авилов
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Первый в Москве флагманский центр госуслуг «Мои документы» начал работу в торговом центре «Афимолл Сити» на Пресненской набережной. 

По итогам церемонии открытия, мэр столицы Сергей Собянин заявил журналистам, что в новом центре москвичи смогут получить в том числе банковские и нотариальные услуги. 

«Сегодня мы открываем еще один проект, так называемый флагманский МФЦ, которые будут создаваться в крупных транспортно-пересадочных узлах — таких как здесь, в Сити, где ежедневно проходят десятки тысяч людей», — приводит ТАСС слова мэра. 

На сайте Московской мэрии говорится, что в новом центре «Мои документы» работают 74 сотрудника. Помимо стандартного набора услуг, предоставляемого такими центрами, во флагманском доступны услуги регистрации транспортных средств и выдачи паспорта болельщика чемпионата мира по футболу. 

Также во флагманском центре можно приобрести билеты на культурные мероприятия, записаться на экскурсии, сделать фото на документы. Всего в центре доступно более 170 услуг. 

Как сообщал портал iz.ru, о планах по открытию в Москве флагманских центров госуслуг с расширенным перечнем полномочий Собянин заявил 2 января на своей странице в Twitter.

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