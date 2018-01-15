Отвечающий за охрану лесов центр создали в Курской области

В Курской области создали центр по охране лесов от пожаров. Постановление о появлении специализированного автономного учреждения «Лесопожарный центр» подписал губернатор Александр Михайлов.

В частности, новая организация будет отвечать за обустройство и эксплуатацию пожарных наблюдательных пунктов, займется реконструкцией лесных дорог, устройством пожарных водоемов и подъездов к источникам водоснабжения. Кроме того, центр обустроит минерализованные полосы и проведет противопожарные кампании среди населения, сообщает «Курская правда».

13 января в Калифорнии был локализован крупнейший за всю историю штата пожар «Томас». Огнем было охвачено 1140 кв. км. Его причины до сих пор не установлены.