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Новые автобусы появились на сложных маршрутах в Новосибирской области

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Новые автобусы появились на сложных маршрутах в Искитимском районе в Новосибирской области, сообщил директор МКП «Пассажирские автотранспортные перевозки» по району Федор Богатов.

Новые автобус «ПАЗ» и «Газель» закуплены предприятием-перевозчиком для прохождения сложных маршрутов в районе. «Газель» будет совершать рейс Искитим — поселок Степной — деревня Чупино. Также она будет выполнять две поездки от Искитима до Бердска.

Автобус направлен на маршрут Искитим–Мосты–Усть-Чем–Харино, сложный для прохождения весной. Как рассказал директор предприятия, от сложности маршрута зависит то, как часто требуется обновление транспортных средств, сообщило vn.ru.

Финансовые средства на закупку техники были выделены самим предприятием. Директор организации отмечает, что это первая самостоятельная покупка с момента их открытия.

Средства нашлись благодаря перерасчету удельных затрат, организованному правительством области. Вернувшиеся в бюджет средства пошли на закупку техники. Сумма покупки составила 2,65 млн рублей.

Автобус «ПАЗ» перед осуществлением первого рейса подвергся некоторым доработкам для более длительного срока службы при тяжелых дорожных условиях. Например, все имеющиеся конструкции были усилены металлом, салон утеплен. Также на технике были установлены тахографы и система ГЛОНАСС.

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