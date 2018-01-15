В Петербурге составят рейтинг подрядчиков по цветам

Рейтинг подрядных организаций, работающих на бюджетных стройках, составят в Санкт-Петербурге. Согласно проекту, представленному городским комитетом по строительству, этот рейтинг будет отражать ход строительных работ по госконтрактам. Он позволит следить за тем, насколько компании отклоняются от графиков строительства.

Как уточняет Санкт-Петербург.ру, в зависимости от добросовестности все подрядные организации разделят по цветам. В зеленой зоне будут находиться те, кто заслуживает доверия. В желтой — те, к чьим работам нужно проявить особое внимание. А в красной зоне окажутся те компании, которые показывают негативный результат.

Каждый месяц этот рейтинг будет пересматриваться. Ожидается, что после утверждения нормативно-правового акта в список войдут 50 организаций.

Агентство отмечает, что в Петербурге остро стоит проблема недостроенных зданий. В частности, история с долгостроем СУ-155 даже дошла до президента. В мае 2017 года Владимир Путин поручил отчитаться о мерах по завершению строительства объектов.

В середине ноября 2017 года сталкеры проникли в строящееся в Петербурге здание следственного изолятора. Там они увидели огромное количество строительных недоделок. «Кресты-2» должны ввести в эксплуатацию в декабре.