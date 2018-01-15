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Жители Ярославля удивлены видом пончиковой Стаса Костюшкина

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Пончиковая известного исполнителя Стаса Костюшкина возмутила жителей Ярославля. Они утверждают, что здание, в котором располагается заведение общепита, не гармонирует с другими помещениями на городской площади.

В частности, они обратили внимание на шале с сувенирами, которое находится неподалеку от здания. По их мнению, пончиковая выбивается из общего стиля архитектурных объектов Ярославля.

Впрочем, как сообщает ИА «ЯРНОВОСТИ», в мэрии уже заявили, что внешний вид кафе ранее получил согласование в городском департаменте архитектуры и земельных отношений. Пончиковая представляет собой сетевой стационарный торговый объект, поэтому у него есть стилевые особенности, являющиеся частью бренда, сказали в администрации Ярославля.

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