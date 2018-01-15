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Ученики закрытой школы в Уфе распределены по учебным заведениям

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Более тысячи учеников закрытой на ремонт школы распределены по другим учебным заведениям в Уфе в Республике Башкортостан, сообщила пресс-служба администрации города.

По трем школам распределены 1130 учеников общеобразовательной школы № 44, в связи с ремонтом учреждения. Школа №15 выделила 6 кабинетов, школа № 41 предоставила 8 кабинетов для обучения детей младших классов, школа № 100 смогла выделить 24 кабинета учащимся.

Повара и работники кухни также распределены по трем данным учебным заведениям. Возможность пользоваться актовыми и спортивными залами, стадионами учреждений будет доступна всем ученикам, сообщила «МедиаКорСеть».

Ремонтные работы в школе № 44 начались. Работы по демонтажу коридора между двумя спортивными комплексами завершены, работы по фундаменту производятся по плану. Башенный кран установлен, территория для выполнения нужных работ подготовлена.

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