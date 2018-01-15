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UFC заявила о поединке Нурмагомедова и Фергюсона за пояс Макгрегора

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Фото: РИА Новости/Антон Денисов
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Руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) по смешанным единоборствам планирует лишить ирландца Конора Макгрегора чемпионского пояса и организовать за этот титул поединок между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном, сообщил президент UFC Дана Уайт.

«Я всегда уважал Макгрегора за то, что он сделал, но если он не готов сейчас — пояс уйдет. Если Макгрегор будет драться в сентябре 2018-го, то это будет почти два года с момента его последнего боя в смешанных единоборствах (ММА)», — приводит «Газета.ру» слова Уайта.

Президент чемпионата добавил, что считает это несправедливым по отношению к другим бойцам. По его словам, в данный момент руководство UFC работает над организацией боя между Нурмагомедовым и Фергюсоном, а Макгрегор после возвращения к боям сразу получит бой с чемпионом.

Портал iz.ru писал о том, что первое шоу Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в России запланировано на 14–15 сентября 2018 года в Москве. Ожидается, что в первом турнире примет участие Хабиб Нурмагомедов, а его соперником выступит Конор Макгрегор или Тони Фергюсон.

Напомним, Нурмагомедов одержал победу в схватке с Эдсоном Барбозой на турнире UFC 219 30 декабря в Лас-Вегасе. Победа россиянину по итогам трех раундов была присуждена арбитрами единогласно. Теперь Нурмагомедов должен встретиться с Фергюсоном. Бой россиянина с американцем срывался уже несколько раз. Один из запланированных боев должен был состояться в марте 2017 года в Лас-Вегасе, но россиянин был госпитализирован после усиленной сгонки веса перед боем.

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