Лучший бомбардир ХК «Салават Юлаев» Быков скончался на 69-м году жизни

Бывший нападающий ХК «Салават Юлаев» Владимир Быков скончался на 69‐м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба уфимского клуба.

Лучшего бомбардира в истории «Салавата Юлаева» не стало 14 января.

Руководство клуба принесло свои соболезнования родным и близким Быкова. О причинах смерти спортсмена не сообщается.

Быков играл в «Салавате Юлаеве» с 1965 по 1979 годы. На счету нападающего 342 шайбы. После завершения спортивной карьеры хоккеист работал в клубе тренером, был начальником команды и главным тренером фарм-клуба.

В последние годы жизни экс-бомбардир занимал должность начальника команды «Толпар», сообщает телеканал «360».

Прощание с Быковым пройдет во дворце спорта «Салават Юлаев» во вторник с 11:00 по 13:00.

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