Климкин сообщил о телефонных переговорах с Лавровым по Донбассу

Глава МИД Украины Павел Климкин сообщил, что в телефонном разговоре с Сергеем Лавровым обсудил «освобождение наших заложников и политических заключенных, а также формат возможной миротворческой миссии ООН для оккупированного Донбасса».

«Позиции очень далеки, но должны работать дальше», — констатировал украинский министр в Twitter.

Разговор касался также работы Совместного центра контроля и координации прекращения огня (СЦКК), добавил Климкин.

Щойно розмовляв з Лавровим щодо звільнення наших заручників та політичних в’язнів,а також щодо формату можливої миротворчої місії ООН для окупованого Донбасу.Позиції дуже далекі,але маємо працювати далі.Говорили також про СЦКК та не обійшли увагою його підсумкову прес-конференцію — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 15 января 2018 г.

Как писал iz.ru, ранее Павел Климкин заявил об отсутствии «реального» перемирия в Донбассе.