Последствия снегопада устранялись почти 120 т реагента в Симферополе

Последствия снегопада устранялись с помощью почти 120 т противогололедного реагента в Симферополе, сообщила пресс-служба департамента городского хозяйства администрации города.

Обрушившийся 14 января на город снегопад вывел на улицы коммунальные службы, снабженные противогололедным реагентом. За первый день снегопада ими было израсходовано почти 119 т вещества, сообщило ИА «Крыминформ».

Обработка дорожных покрытий проводилась в две смены. Первой сменой, работающей с 6:00 до 21:00, было использовано 119 т реагента, вторая смена началась в 22:00, и работы по распространению реагента в некоторых районах могут до сих пор продолжаться.

Заместитель главы администрации города Гуменюка Валерий Олегович привел данные, в которых сообщалось, что используемый реагент является щадящим для меха и обуви, не обладает разрушающими свойствами для металла и безвреден для здоровья человека и окружающей среды.