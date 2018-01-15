Газон на «Самара Арене» начнут укладывать в марте

Укладка газона на «Самара Арене» начнется в марте, весь процесс займет три недели. Об этом сообщила главный консультант департамента информационной политики администрации губернатора Самарской области Анна Ситник. К тестовым матчам, которые запланированы на апрель, футбольное поле будет готово. Об этом сообщает НИА «Самара».

С начала января строители стадиона собирают деревянно-металлический каркас для временного парника, чтобы предотвратить промерзание верхнего слоя почвы. Под тентами будут работать обогреватели, чтобы ускорить старт работ по укладке рулонного газона.

Напомним, арену построили к ЧМ-2018 на склоне холма-останца Жареный Бугор в северной части Самары. Футбольное поле будет под открытым небом, а зрительские трибуны — под крышей. Высота объекта составляет 60 м.

Напомним, чемпионат мира по футболу состоится в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Сборная России сыграет на групповом этапе с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.