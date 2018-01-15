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Школу в Нижнем Тагиле эвакуировали из-за замыкания в проводке

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Около 50 учащихся и преподавателей были эвакуированы из школы в Нижнем Тагиле. Решение было принято после того, как в спортзале школы из-за короткого замыкания загорелся осветительный прибор.

Как сообщает ресурс ТагилСити.Ру со ссылкой на ГУ МЧС по региону, вовремя отреагировать на ЧП сотрудникам помогла сработавшая автоматическая пожарная сигнализация. Персонал смог оперативно организовать эвакуацию детей и их воспитанников. Пострадавших нет.

Пока школа будет закрыта — там нет электричества и сильный запах гари. Предположительно, занятия возобновятся с завтрашнего дня.

Сегодня в одной из школ Перми произошла драка между бывшим и нынешним учениками, которая переросла в поножовщину. Дерущихся пытались разнять другие дети, а также учительница, которая помогла спастись нескольким ученикам. По последним данным, 15 человек пострадали, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

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