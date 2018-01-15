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Хабаровские мастера победили в конкурсе ледовой скульптуры в Китае

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Команда из Хабаровска заняла первое место на 23-м фестивале ледовой и снежной скульптуры в китайском Харбине. Преподаватели и студенты краевого колледжа искусств изваяли из снега фигуристую девушку в бикини, которая делает селфи, застыв в позе лотоса на пляжном коврике.

В конкурсе участвовали 25 творческих коллективов из Китая и других стран мира. Об этом пишет «Хабаровский край сегодня». Художники Павел и Михаил Барсуковы, Данил Цой и Илья Текин ранее уже побеждали на фестивале, создав из сунгарийского льда композицию «Рождение мира».

Как сообщал портал iz.ru, в декабре вандалы надругались над несколькими ледяными фигурами, которые участвовали в международном конкурсе «Хрустальная менора» в Биробиджане. Хулиганы разбили фигурку колибри на скульптуре от китайских мастеров и откололи части от других работ. В полиции заявили, что установить личности преступников практически невозможно — на месте преступления отсутствует видеонаблюдение. В конкурсе участвовала 21 команда, в том числе представители КНР из городов Тунцзян, Цзямусы, Ичунь и Хэган. 

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