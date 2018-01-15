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Российская теннисистка Касаткина успешно стартовала на Australian Open

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Российская теннисистка Дарья Касаткина без труда преодолела первый круг первого в сезоне турнира «Большого шлема» Australian Open. Россиянка победила в двух партиях словачку Анну Шмидлову — 2:0 (6:0; 6:3).

Матч длился 1 час 8 минут. Россиянка реализовала семь брейк-пойнтов из десяти, один раз подала навылет и допустила две двойные ошибки, передает «Газета.ру».

Во втором круге Касаткина встретится с полячкой Магдой Линнет, которая в первом круге победила американку Дженнифер Брэйдли — 1:2 (6:2; 4:6; 3:6).

Также во второй круг пробилась россиянки Анастасия Павлюченкова. В следующем матче она сыграет с представительницей Украины Катериной Бондаренко.

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