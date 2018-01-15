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В Пулково пока не будут требовать распечатанных авиабилетов

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Фото: Global Look Press/Zamir Usmanov
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В аэропорту Пулково на время отложено введение новых правил прохода в зону контроля и предполетного досмотра. Таким образом, от авиапассажиров пока не будут требовать билетов в распечатанном виде.

Как уточнили телеканалу «78» в пресс-службе Пулково, с 15 января изменения внесены не будут и процедура пропуска пассажиров в «стерильную зону» останется прежней: для того чтобы попасть туда, необходимо будет предъявить паспорт и посадочный талон.

Напомним, управляющее аэропортом ООО «Воздушные ворота Северной столицы» в октябре 2017 года разослало письма о том, что с середины января 2018 года пассажиры будут допускаться в перевозочный сектор зоны транспортной безопасности, только если предъявят инспектору, кроме документа, удостоверяющего личность, и посадочного талона, еще и бумажный билет.

Однако, как выяснилось, государственные контрольные органы дали разрешение отложить внедрение новых мер, чтобы лучше изучить этот вопрос с юридической точки зрения.

В администрации Пулково обращают внимание, что дополнительная проверка еще одного документа обязательно скажется на длительности процедуры.

В конце сентября 2017 года в Пулково произошел инцидент при выходе пассажиров из самолета — из-за обрушения трапа женщина с полуторагодовалой внучкой упали с высоты более 3 м. Обе попали в больницу, где девочка скончалась. По факту инцидента возбуждены два уголовных дела — о недоброкачественном ремонте и халатности.

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