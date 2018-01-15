Рыбак провалился под лед на Волге в Саратовской области

Рыбак провалился под лед на реке Волге в Саратовской области, сообщила пресс-служба службы спасения по области.

Инцидент произошел в субботу, 13 января, на Волге возле моста Саратов–Энгельс вблизи от пляжа «Городские пески». Под мужчиной, который пришел заняться подледной ловлей, надломился лед, и рыбак провалился в воду.

Рыбачившие неподалеку мужчины, заметив это, бросились пострадавшему на помощь. Также ими была вызвана служба спасения с базы «Затон», сообщило ИА «Взгляд-инфо».

Приехавшие через несколько минут на катере с воздушной подушкой спасатели обнаружили пострадавшего мужчину на берегу. Сотоварищи вытащили его из ледяной воды сами.