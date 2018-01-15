Лавров усомнился в способности США выдержать газовую конкуренцию с РФ

США не способны выдержать честную конкуренцию с Россией в газовой сфере, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на ежегодной пресс-конференции.

«В действиях США просматривается и боязнь честной конкуренции, а поскольку честной конкуренции пока они не потянут, они переходят к нечестной конкуренции и политическому давлению, к тому, чтобы заставить европейские страны строить соответствующие объекты и получать более дорогой газ», — приводит «РИА Новости» заявление Лаврова.

По словам министра, европейские страны при этом должны сами понимать свои экономические интересы, и если их выбор — платить больше, то таково их решение.

На итоговой пресс-коференции Лавров также заявил, что многие действия США объясняются страхом конкуренции на международной арене. Именно поэтому, по его словам, в Европе появляется более дорогой американский сжиженный газ, которым пытаются заменить российский.

Отметим, как ранее заявил постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов, даже если Вашингтон поставлял бы газ в Европу бесплатно, у США все равно не хватило бы возможностей для замены своим сырьем поставок российского СПГ.