Ангар с автобусами загорелся в Нижневартовске

В Нижневартовске в ночь с 14 на 15 января произошел пожар в одном из ангаров с транспортом, расположенном на улице Северной. По предварительным неофициальным данным, сгорели три автобуса.

Площадь возгорания составила 60 на 30 м. На месте работали 26 пожарных. Повреждена кровля здания. Об этом пишет ИА «Ура.ру». ЧП могло произойти из-за неисправности электрооборудования одного из транспортных средств. Все обстоятельства пожара предстоит выяснить специалистам.

Во время новогодних каникул пассажирский автобус полностью сгорел в Тулунском районе Иркутской области. Как сообщал 9 января портал iz.ru, ЧП произошло на 21-м км трассы «Вилюй». Автобус следовал по маршруту Иркутск–Усть-Илимск. В салоне транспортного средства находились 32 пассажира, однако никто не пострадал.