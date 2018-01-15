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Акция #Я_остаюсь началась в Омской области

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Социальный проект под слоганом #Я_остаюсь запланирован в Омской области на 2018 год. Он проводится, чтобы удержать молодых жителей, массово переезжающих в Москву и Санкт-Петербург. Первым мероприятием стало создание настенного календаря.

Согласно замыслу 12 известных путешественников со всего мира «побывали» в регионе и решили тут остаться. В их образах сфотографировались актеры омского ТЮЗа на фоне достопримечательностей. Об этом сообщает РИА «Омск-информ». Календарь, а позже и набор туристических открыток можно будет купить в туристском информационном центре в Омске на улице Музейной.

Как писал портал iz.ru, концепция демографической политики Дальнего Востока до 2025 года предусматривает рост населения до 6,5 млн человек. Предусмотрено привлечение на постоянное место жительства людей из других регионов, соотечественников, проживающих за рубежом, квалифицированных иностранных специалистов и молодежи. Численность на 1 января 2016 года составила 6,2 млн человек, а это 4,2% от показателя по всей стране. С 1991 по 2000 год население Дальнего Востока сократилось на 1,2 тыс. человек, из них 94% — за счет миграции.

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