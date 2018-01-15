Дело завели по факту смерти 14-летней девочки в Амурской области

Уголовное дело возбуждено по факту смерти 14-летней девочки в Амурской области. Ее тело нашли у подъезда жилого дома в городе Свободном.

Обстоятельства гибели ребенка выясняют следственные органы СК РФ по Амурской области. Назначены необходимые экспертизы для того, чтобы установить причину гибели, сообщает ресурс asn24.ru.

Погибшая была найдена родственниками 13 января. Сейчас в соцсетях идет сбор средств на организацию похорон девочки.

Сегодня портал iz.ru сообщал о том, что у одной из школ Перми неизвестный напал на школьников с ножом. В результате шесть человек пострадали.