Боевики атаковали международный аэропорт в Триполи
Вооруженная группировка напала на международный аэропорт Митига в ливийской столице Триполи. Работа воздушной гавани временно прекращена.
Как передает в понедельник местный телеканал Libya's Channel, боевики использовали разные виды оружия. Людей внутри здания удалось эвакуировать.
По информации телекомпании Sky News Arabia, столкновение произошло между двумя формированиями, лояльными правительству нацсогласия в Триполи.
Правительство нацсогласия Ливии было сформировано в Триполи в 2016 году усилиями ООН. На востоке страны из-за отсутствия поддержки властей оно вынуждено сотрудничать с различными вооруженными формированиями.