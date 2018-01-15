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Боевики атаковали международный аэропорт в Триполи

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Amru Salahuddien
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Вооруженная группировка напала на международный аэропорт Митига в ливийской столице Триполи. Работа воздушной гавани временно прекращена.

Как передает в понедельник местный телеканал Libya's Channel, боевики использовали разные виды оружия. Людей внутри здания удалось эвакуировать.

По информации телекомпании Sky News Arabia, столкновение произошло между двумя формированиями, лояльными правительству нацсогласия в Триполи. 

Правительство нацсогласия Ливии было сформировано в Триполи в 2016 году усилиями ООН. На востоке страны из-за отсутствия поддержки властей оно вынуждено сотрудничать с различными вооруженными формированиями.

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