Газ взорвался на стройплощадке в Севастополе

Взрыв газового баллона произошел на стройплощадке в Севастополе. Это привело к возгоранию травы на площади 30 кв. м.

Как сообщает SevastopolMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Крыму, пожарные оперативно прибыли на место инцидента. Пожар сразу же удалось ликвидировать. Пострадавших нет.

Сейчас устанавливаются причины инцидента. По предварительной информации, пожар начался от взрыва баллона с газом, а не газопровода, как сообщали некоторые СМИ.

Портал iz.ru накануне сообщал о пожаре в общежитии в Щербинке Московской области. Всех жителей удалось эвакуировать. Тогда же, 14 января, произошел пожар в квартире на улице Трофимова на юго-востоке Москвы. Один человек погиб.