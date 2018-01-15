Прямой эфир

Газ взорвался на стройплощадке в Севастополе

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Взрыв газового баллона произошел на стройплощадке в Севастополе. Это привело к возгоранию травы на площади 30 кв. м.

Как сообщает SevastopolMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Крыму, пожарные оперативно прибыли на место инцидента. Пожар сразу же удалось ликвидировать. Пострадавших нет.

Сейчас устанавливаются причины инцидента. По предварительной информации, пожар начался от взрыва баллона с газом, а не газопровода, как сообщали некоторые СМИ.

Портал iz.ru накануне сообщал о пожаре в общежитии в Щербинке Московской области. Всех жителей удалось эвакуировать. Тогда же, 14 января, произошел пожар в квартире на улице Трофимова на юго-востоке Москвы. Один человек погиб.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Не менее 15 человек пострадали из-за пожара на лодке во Флориде
Потушен пожар в товарном поезде с серой в Волгоградской области

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017