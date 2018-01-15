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Во Владивостоке устроили велозаезд к необитаемому острову Скребцова

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Велосипедисты Владивостока совершили массовый заезд по льду к необитаемому острову Скребцова, так называемой коврижке. Для этого им пришлось проехать несколько километров по акватории замерзшего Амурского залива.

Как сообщает ИА PrimaMedia, всего в заезде приняли участие 43 человека. По их словам, целью поездки было желание «разогнать оливье» и «показать, что зимой от велосипеда отказываться совсем необязательно».

Несмотря на снег и ветер в лицо, участники акции достигли цели. А непогода, по их признанию, только добавляла азарта. Кроме того, как признались велосипедисты, только зимой дается шанс побывать на «коврижке».

На прошлой неделе стало известно о том, что велосипедист из Франции принял решение приостановить свое путешествие на велосипеде по Якутии. По дороге в Оймякон его средство передвижения сломалось. 

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