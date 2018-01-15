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Протестующие надзиратели блокируют тюрьмы во Франции

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Фото: REUTERS/Eric Gaillard
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Cотрудники французских пенитенциарных учреждений блокируют тюрьмы в знак протеста. Они требуют усиления мер безопасности для своей защиты.

Как сообщает местная пресса, трое тюремных надзирателей в коммуне Ванден-ле-Вьей (департамент Па-де-Кале) на прошлой неделе получили ранения в результате нападения заключенного. Он отбывает срок за участие в террористической атаке на синагогу в Тунисе в 2002 году.

Пенитенциарное учреждение в коммуне оцепили порядка 100 надзирателей. Кроме того, акции протеста проходят в Марселе: там около 50 человек блокируют оба входа в тюрьму «Бометт».

Ранее портал iz.ru сообщал, что отбывающий наказание за убийство заключенный сбежал из берлинской тюрьмы «Тегель».

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