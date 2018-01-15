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Приморские пограничники спасли краснокнижного грифа на границе с КНР

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У российско-китайской границы, в районе поселка Хасан, пограничники обнаружили сильно травмированного черного грифа. Вместе с сотрудниками охотнадзора, они доставили птицу в центр реабилитации в нацпарке «Земля леопарда».

Как рассказали ИА PrimaMedia в самом центре, птица повредила крыло, спикировав на пограничное заграждение. Гриф не мог самостоятельно взлететь. А найти травмированную птицу пограничникам позволил автоматический сигнал с государственной границы. Они не смогли бросить грифа на произвол судьбы.

Уже в центре реабилитации птице дали имя. Грифа назвали Туманган, в честь одной из самых южных рек Приморского края, которая находится на границе России, Китая и КНДР.

Сейчас крыло хищника пришло в норму, в ближайшее время его выпустят на волю в юго-западной части Приморья, где находится нацпарк «Земля леопарда».

Черный гриф является одной их крупнейших в мире хищных птиц. В России их насчитывается не более 900 особей.

Черный гриф занесен в Красную книгу России. В юго-западное Приморье грифы прилетают из Китая для зимовки.

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