Подростки пытались разрушить ледовый городок в Приморье

Очередной акт вандализма на территории ледового городка произошел в Приморском крае на выходных. В городе Артеме несколько девочек-подростков разбили цифры 2018 и отломали уши символу года — скульптуре пса. Завершить разрушение им не удалось из-за внимательных прохожих, которые спугнули детей.

Нападение активно обсуждается в социальных сетях. Некоторые горожане возмущены, так как ледовый городок в Артеме устанавливают не каждый год. Другие комментаторы отмечают, что скульптуры всё равно уже начали разрушаться и без участия вандалов. Как напоминает vostokmedia.ru, ранее несколько подростков напали на новогодний городок в Уссурийске. Хулиганов быстро задержали и доставили в отделение полиции. Кроме того, недавно вандалы разломали детскую горку в Дальнереченске.

Портал iz.ru сообщал, что в середине декабря в башкирском поселке Иглино хулиганы расколотили ледовые блоки, завезенные на центральную площадь для строительства горок и скульптур. Налет произошел ночью. Полиция устанавливает личности вандалов, чтобы взыскать с них нанесенный ущерб. Однако ледовый городок в поселке всё же появился.