Пять человек погибли в ДТП в Молдавии

В результате лобового столкновения двух автомобилей в Молдавии погибли пять человек, в том числе ребенок.

Как сообщает «Sputnik Молдова» со ссылкой на местных правоохранителей, ДТП произошло на трассе Кишинев–Бендеры недалеко от села Тодирешты.

По предварительным данным, водитель автомобиля Audi, двигающийся в сторону Кишинева на большой скорости, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в автомобиль Dacia Logan.

В результате происшествия выжили две женщины. Они находятся в критическом состоянии, за их жизнь борются врачи. Выясняются все обстоятельства произошедшего.