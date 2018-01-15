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Пенсионерка отказалась верить телефонному мошеннику в Мурманске

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Бдительная пенсионерка отказалась верить телефонному мошеннику и обратилась в полицию в Мурманске, сообщила пресс-служба управления МВД по городу.

В правоохранительные органы с заявлением обратилась женщина в возрасте 87 лет с тем, что у нее незаконным путем попытались выманить денежные средства в размере 40 тыс. рублей. Попытка мошенничества была осуществлена неизвестным лицом по городскому телефону, сообщило ИА «Би-порт».

Женщина рассказала сотрудникам полиции, что ей на телефон поступил звонок. Звонивший представился ее сыном и сообщил, что попал в беду. Неизвестный рассказал, что стал участником драки и нанес телесные повреждения своему оппоненту. Теперь пострадавшему лицу нужно заплатить 40 тыс. рублей, чтобы избежать подачи заявления в полицию.

Обмануть женщину оказалось не так просто. Она не поверила мошенникам и сразу же обратилась в полицию, при этом объяснив, что она наслышана о подобного рода мошенничестве из средств массовой информации и оповещений правоохранительных органов. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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