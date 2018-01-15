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Грузовик доставали два дня из-подо льда в Республике Коми

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Грузовик, провалившийся на переправе, доставали два дня из-подо льда в Печорском районе в Республике Коми, сообщила пресс-служба Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций в администрации района.

Вчера утром, 14 января, из-подо льда на переправе, команда по обслуживанию ледового объекта вытащила на берег грузовой автомобиль «МАЗ». Спасательная операция по вызволению фуры началась еще вечером в пятницу и продлилась почти двое суток.

Инцидент произошел вечером 12 января, в районе 22:00, на переправе с ограничением грузоподъемности в 10 т. Водитель транспортного средства проигнорировал предупреждение и выехал на лед при общем весе грузовика порядка 40 т, сообщило ИА «Комиинформ».

В результате выхода на переправу с превышением грузоподъемности в несколько раз, лед под автомобилем треснул примерно в 15 м от берега, и машина провалилась на глубину порядка 1,5 м. Место провала для безопасности было огорожено.

Причина того, что большегруз не могли достать почти два дня, в том, что тросы, с помощью которых пытались вытащить грузовик с прицепом-рефрижератором, рвались. За субботу фуру удалось сдвинуть лишь на несколько метров в сторону берега.

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