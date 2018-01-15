Лавров объяснил действия США страхом конкуренции на мировой арене

Администрация президента США Дональда Трампа опасается конкуренции на международной арене по целому ряду направлений, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров в ходе конференции по дипломатическим итогам года.

«Мне кажется, в действиях нынешней администрации США (как и в действиях администрации (Барака. — Ред.) Обамы, это наследие, к сожалению, несмотря на линию президента Трампа в ходе предвыборной кампании, сохранилось, где-то даже стало более насыщенным, более напористым) ощущается боязнь честной конкуренции в целом ряде сфер: энергетика, поставки газа в Европу», — считает министр.

По словам Лаврова, это касается энергетики, когда вместо российского газа Европе навязывается сжиженный газ из США, военно-промышленного комплекса, ситуации с российскими СМИ на Западе, а также развязанной против российских спортсменов антидопинговой кампании.